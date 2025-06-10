Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис высказался о будущем бывшего чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера.

«Деонтей Уайлдер? Ему пора уйти из спорта и завершить карьеру. На самом деле есть жизнь за пределами ринга, он должен это понять», – сказал Леннокс Льюис.

Деонтей Уайлдер проиграл четыре из своих последних пяти боев. В 2024 году американец был жестоко нокаутирован Чжаном Чжилеем.

Уайлдер планирует скоро вернуться в ринг – 27 июня он проведет бой против Тайрелла Херндона.

sport.ua