Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис высказался о будущем бывшего чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера.
«Деонтей Уайлдер? Ему пора уйти из спорта и завершить карьеру. На самом деле есть жизнь за пределами ринга, он должен это понять», – сказал Леннокс Льюис.
Деонтей Уайлдер проиграл четыре из своих последних пяти боев. В 2024 году американец был жестоко нокаутирован Чжаном Чжилеем.
Уайлдер планирует скоро вернуться в ринг – 27 июня он проведет бой против Тайрелла Херндона.