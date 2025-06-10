В Audi договорились о контракте со спонсором Mercedes

В 2026 году Sauber станет заводской командой Audi. Подготовка к новому сезону идёт полным ходом не только в работе над собственной силовой установкой и машиной, но и на коммерческом поприще.

Как сообщает издание SportBusiness, в Audi договорились о крупном спонсорском контракте с компанией Adidas. C 2025 года немецкий производитель одежды является официальным партнёром Mercedes. Как ожидается, контракт с Audi не повлияет на сотрудничество с Mercedes, и Adidas будет поставлять одежду для обеих команд.

В команде из Хинвиля отказались комментировать публикацию в SportBusiness.

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