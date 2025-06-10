Рейтинг WTA. Гауфф осталась на втором месте, Чжэн Циньвэнь повторила личный рекорд, Буассон поднялась почти на 300 позиций

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг



Новая победительница Открытого чемпионата Франции Коко Гауфф сохраняет за собою вторую позицию. Вся топ-четверка рейтинга осталась без изменений.

Чжэн Циньвэнь, сыгравшая в четвертьфинале турнира в Париже, поднялась на пятое место, повторив свой персональный рекорд.

Ига Швёнтек, которая не защитила свой титул на Ролан Гаррос, опустилась на седьмое место и впервые с февраля 2022 года покинула топ-5.

Самый большой подъем в рейтинге совершила Лоис Буассон, которая сенсационно дошла до полуфинала на домашнем “мэйджоре”. Француженка поднялась на 296 строчек вверх и дебютировала в топ-100, занимая 65-е место.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 09.06.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 11553 очка

2. Коко Гауфф (США) – 8083 очка

3. Джессика Пегула (США) – 6483 очка

4. Жасмин Паолини (Италия) – 4805 очков

5. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4668 очков (+2)

6. Мирра Андреева (-) – 4636 очков

7. Ига Швёнтек (Польша) – 6618 очков (-2)

8. Мэдисон Кис (США) – 4484 очка

9. Паула Бадоса (Испания) – 3684 очка (+1)

10. Эмма Наварро (США) – 3649 очков (-1)

>>> Свитолина поднялась в рейтинге по итогам Ролан Гаррос, Стародубцева обновила личный рекорд, Калинина вернулась в топ-100

Личные рекорды теннисисток из топ-100:

15. Аманда Анисимова (США)

33. Эшлин Крюгер (США)

49. Жаклин Кристиан (Румыния)

50. Сонэй Картэл (Великобритания)

51. Майя Джоинт (Австралия)

58. Хейли Баптист (США)

60. Юань Юэ (Китай)

65. Лоис Буассон (Франция) – дебют в топ-100

67. Юлия Стародубцева (Украина)

91. Виктория Мбоко (Канада) – дебют в топ-100

92. Леолия Жанжан (Франция)

95. Робин Монтгомери (США)

98. Антония Ружич (Хорватия) – дебют в топ-100

100. Мананчая Савангкав (Таиланд) – дебют в топ-100

Чемпионская гонка WTA (на 09.06.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 6420 очков

2. Коко Гауфф (США) – 4598 очков (+2)

3. Мэдисон Кис (США) – 3779 очков (-1)

4. Ига Швёнтек (Польша) – 3658 очков

5. Мирра Андреева (-) – 3485 очков (-2)

6. Джессика Пегула (США) – 2789 очков

7. Жасмин Паолини (Италия) – 2470 очков

8. Елена Рыбакина (Казахстан) – 2190 очков

9. Элина Свитолина (Украина) – 2181 очко

10. Екатерина Александрова (-) – 1741 очко (+1)

> РЕЙТИНГ WTA на 9 июня 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 9 июня 2025 года | парный разряд



Фото: Getty Images.

btu.org.ua