Пятая ракетка мира отложила свое начало сезона и не сыграет на объединенном командном турнире

Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Цинвэнь сообщила в своих социальных сетях, что не примет участия в United Cup на следующей неделе.



Спортсменка объяснила свое решение необходимостью взять несколько дополнительных недель на отдых, восстановление и подготовку к новому сезону после насыщенного 2024 года.

“Мне грустно сообщить, что я не смогу выступить на United Cup на следующей неделе. После длинного сезона, каким был для меня 2024 год, мне нужно немного больше времени на отдых, восстановление и хорошую подготовку к новому сезону. У меня остались прекрасные воспоминания об участии в United Cup в январе этого года, и мне будет очень не хватать этого турнира”, — написала Чжэн Цинвэнь.

Тем не менее, китайская теннисистка не планирует пропускать Открытый чемпионат Австралии, где в прошлом году дошла до финала.

«Я в ожидании от скорого возвращения в Австралию, увидимся со всеми вами в Мельбурне через несколько недель!» — добавила она.

btu.org.ua