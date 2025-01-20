Australian Open. Швёнтек уверенно справилась с Лис и встретится с Наварро в четвертьфинале

В женской сетке Открытого чемпионата Австралии состоялись последние матчи 1/8 финала



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Ева Лис (Германия, LL) 6:0, 6:1

Эмма Наварро (США, 8) – Дарья Касаткина (-, 9) 6:4, 5:7, 7:5

Ига Швёнтек в третьем матче подряд на турнире в Мельбурне выигрывает сет, не проиграв ни одного гейма, и на пути в 1/4 финала она не отдала соперницами ни одного сета. Полька проведёт второй четвертьфинал на Australian Open (в 2022 году дошла до полуфинала) и в целом десятый на турнирах Grand Slam. Шесть раз Швёнтек удавалось выйти в полуфинал.

Эмма Наварро сыграла четвёртый подряд трёхсетовый матч на Australian Open и впервые вышла в четвертьфинал этого турнира. В целом американка провела на корте почти десять с половиной часов. Для Эммы это будет третий четвертьфинал на уровне Grand Slam: в прошлом сезоне она сыграла на этой стадии на Уимблдоне и дошла до полуфинала на US Open.

Швёнтек и Наварро ранее играли друг против друга один раз: в 2018 году на грунтовом турнире ITF W80 в Чарльстоне полька выиграла матч первого круга со счётом 6:0, 6:2.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua