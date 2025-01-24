Победная серия одной из них остановится в субботу: Арина Соболенко и Мэдисон Кис сыграют в финале Australian Open

Анонс решающего матча в женской сетке Открытого чемпионата Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (-, 1) – Мэдисон Кис (США, 19)

Rod Laver Arena. Начало матча в 10:30 по Киеву

• Теннисистки проведут шестую очную встречу: Соболенко одержала четыре победы в пяти предыдущих матчах, в том числе в их предыдущем противостоянии, которое состоялось в прошлом году на турнире WTA 1000 в Пекине.

восьмой раз выступает в основной сетке Открытого чемпионата Австралии и третий год подряд сыграет в решающем матче. Два предыдущих сезона она выигрывала здесь титул. На пути к своему третьему финалу Соболенко проиграла только один сет. Для неё это будет пятый финал на уровне Grand Slam, в котором она будет бороться за четвёртый трофей. Ещё один трофей, помимо австралийских, Соболенко выиграла на US Open-2024.

Перед выступлением на Australian Open Арина Соболенко стала чемпионкой на турнире WTA 500 в Брисбене и таким образом её победная серия составляет 11 матчей подряд. Соболенко стала первой теннисисткой с 2017 года, которой удалось трижды подряд выйти в финал австралийского “мэйджора”. В последний раз такое удавалось Серене Уильямс.

Также Соболенко может стать первой теннисисткой в этом веке, которая три год подряд выиграла титул на Australian Open. В Открытой Эре подобное достижение есть только у Маргарет Корт (1969-1971), Ивонн Гулагонг (1974-1976), Штеффи Граф (1988-1990), Моники Селеш (1991-1993) и Мартины Хингис (1997-1999).

Соболенко выиграла 20 матчей подряд на турнире в Мельбурне и, если она победит в финале, то станет первой теннисисткой в активе которой будет 21 победа подряд на Australian Open с 2000 года. Мартина Хингис в период с 1997 по 2000 выиграла здесь 27 матчей подряд. Также Соболенко может выиграть 21 матч подряд на турнирах Grand Slam на харде и стать самой юной теннисисткой с этим достижением с 1998 года (Мартина Хингис одержала 27 побед с Australian Open-1997 по US Open-1998).

Для Арины Соболенко это будет 33-й финал на уровне Тура, в котором она будет бороться за 19-й трофей в карьере (в том числе 17-й на хардовом покрытии). Отметим, что Соболенко выиграла свои четыре предыдущие финала, три из которых состоялись в прошлом году.

Путь к финалу: [1] Арина Соболенко (-, №1 WTA)

R128: Слоан Стивенс (США, №81 WTA) 6:3, 6:2

R64: Джессика Боусас Манейро (Испания, №54 WTA) 6:3, 7:5

R32: Клара Таусон (Дания, №42 WTA) 7:6(5), 6:4

R16: [14] Мирра Андреева (-, №15 WTA) 6:1, 6:2

QF: [27] Анастасия Павлюченкова (-, №32 WTA) 6:2, 2:6, 6:3

SF: [11] Паула Бадоса (Испания, №12 WTA) 6:4, 6:2

► Общее время на корте: 9 часов 12 минут

11-й раз играет в основной сетке Australian Open и впервые вышла в финал. Раньше лучшим её результатом на этом турнире был полуфинал в 2015 году (уступила будущей чемпионке Серене Уильямс) и три года назад (проиграла Эшли Барти, которая также выиграла титул). Это будет второй финал американки на “мэйджорах”. В 2017 году она потерпела поражение от соотечественницы Слоан Стивенс в решающем матче на US Open.

Мэдисон Кис, как и Соболенко, перед участием на Открытом чемпионате Австралии, выиграла титул WTA 500 – в Аделаиде. 11 побед подряд – самая продолжительная беспроигрышная серия американки в её карьере. Для неё это будет 15-й финал в карьере, в котором она будет бороться за 10-й титул. Мэдисон также выиграла последние четыре финала.

В этом веке Кис – восьмая американка, которая сыграет в финале Australian Open и она попробует стать первой американской чемпионкой с 2020 года. Пять лет назад титул в Мельбурне выиграла София Кенин. В 2021 и 2022 свои решающие матчи проиграли Дженнифер Брэйди и Даниэль Коллинс.

Мэдисон Кис в возрасте 29 лет может стать второй самой возрастной теннисисткой, которая выиграла свой дебютный титул Grand Slam именно на Australian Open, после Ли На в 2014 году. Тогда китаянке был 31 год. Также Кис может стать четвёртой самой возрастной теннисисткой с дебютным трофеем Grand Slam после Флавии Пеннетты (33 года 199 дней на US Open-2015), Энн Джонс (30 лет 261 день на Wimbledon-1969) и Франчески Скьявоне (29 лет 347 дней на Roland Garros-2010).

Кис может выиграть свой дебютный титул Grand Slam в 46-м участии на соревнованиях такого уровня. Только две теннисистки в Открытой Эре имеют большее количество участий прежде чем выиграл трофей – Флавия Пеннетта (49 – чемпионка US Open-2015) и Марион Бартоли (47 – чемпионка Wimbledon-2013).

Путь к финалу: [19] Мэдисон Кис (США, №14 WTA)

R128: Энн Ли (США, №84 WTA) 6:4, 7:5

R64: [Q] Елена-Габриэла Русе (Румыния, №125 WTA) 7:6(1), 2:6, 7:5

R32: [10] Даниэль Коллинс (США, №11 WTA) 6:4, 6:4

R16: [16] Елена Рыбакина (Казахстан, №7 WTA) 6:3, 1:6, 6:3

QF: [28] Элина Свитолина (Украина, №27) 3:6, 6:3, 6:4

SF: [2] Ига Швёнтек (Польша, №2 WTA) 5:7, 6:1, 7:6(8) – отыграла 1 матчбол

► Общее время на корте: 11 часов 18 минут

• Это будет 19-й финал на турнирах Grand Slam в Открытой Эре, в котором встретятся лидер рейтинга и теннисистка, не входящая в топ-10. Только в двох случаях побеждала теннисистка, не входящая в топ-10 (на Australian Open-2001 и Уимблдоне-2005).

Рейтинг по итогам Australian Open: Арина Соболенко при любом результате финального матча останется на вершине рейтинга WTA. Мэдисон Кис впервые за два года вернётся в топ-10: американка гарантированно поднимется на восьмое место, а если победит в финале, то окажется на седьмой позиции.

Котировки букмекеров:

Компания betking не дает котировок на финальный поединок, поскольку одна из участниц поединка (Арина Соболенко) представляет страну-агрессора.

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