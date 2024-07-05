Уимблдон. Синнер выиграл восьмой матч подряд, Алькарас в пяти сетах одолел Тиафо

Результаты матчей пятницы на турнире в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) – Миомир Кецманович (Сербия) 6:1, 6:4, 6:2

Григор Димитров (Болгария, 10) – Гаэль Монфис (Франция) 6:3, 6:4, 6:3

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Фрэнсис Тиафо (США, 29) 5:7, 6:2, 4:6, 7:6(2), 6:2

Томми Пол (США, 12) – Александр Бублик (Казахстан, 23) 6:3, 6:4, 6:2

Янник Синнер продлил свою беспроигрышную серию после титула ATP 500 в Галле и третий сезон подряд пробился во вторую неделю Уимблдона. Напомним, что в прошлом году итальянец дошёл до полуфинала

Григор Димитров одержал вторую победу в шести матчах против Гаэля Монфиса и выиграл их первое противостояние на травяном покрытии. В последний раз они играли друг против друга ещё в 2016 году на “Мастерсе” в Майами, где победил француз. Болгарский теннисист ранее трижды доходил до 1/8 финала на Уимблдоне (2014 – полуфинал, 2017, 2023).

Карлос Алькарас выиграл 12 из 13 сыгранных пятисетовых матчей в карьере, в том числе четвёртый на Уимблдоне. Испанский теннисист третий год подряд вышел в 1/8 финала турнира.

Томми Пол выиграл восьмой матч подряд на траве. Напомним, что две недели назад американец стал чемпионом на турнире ATP 500 в Лондоне. Пол во второй раз сыграет в четвёртом круге Уимблдона (2022).

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