Штутгарт. Ястремска выиграла матч против Конюх на старте квалификации

Даяна Ястремская продолжает борьбу за место в основе на турнире WTA в Германии



Штутгарт, Германия • 14-21 апреля • грунт (зал) • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина, 1) – Ана Конюх (Хорватия) 6:1, 6:4

Украинская теннисистка сравняла счет в личных противостояниях с Конюх, которой уступила в 2022 году на хардовом турнире WTA 125 в Руане.

По ходу сегодняшнего матча Ястремская подала три эйса, допустив две двойные ошибки, реализовала половину из восьми заработанных брейк-поинтов и проиграла один гейм на своей подаче.

Даяна третий раз принимает участие в квалификации турнира в Штутгарте (2018, 2023). Ранее ей не удавалось выйти в основную сетку.

Следующая соперница украинки определится в матче Янина Викмайер (Бельгия) – Элла Зайдель (Германия, 6).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua