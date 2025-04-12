Штутгарт. Ястремска выиграла матч против Конюх на старте квалификации

Даяна Ястремская продолжает борьбу за место в основе на турнире WTA в Германии
Штутгарт, Германия • 14-21 апреля • грунт (зал) • $1,064,510
Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, 1) – Ана Конюх (Хорватия) 6:1, 6:4
Украинская теннисистка сравняла счет в личных противостояниях с Конюх, которой уступила в 2022 году на хардовом турнире WTA 125 в Руане.
По ходу сегодняшнего матча Ястремская подала три эйса, допустив две двойные ошибки, реализовала половину из восьми заработанных брейк-поинтов и проиграла один гейм на своей подаче.
Даяна третий раз принимает участие в квалификации турнира в Штутгарте (2018, 2023). Ранее ей не удавалось выйти в основную сетку.
Следующая соперница украинки определится в матче Янина Викмайер (Бельгия) – Элла Зайдель (Германия, 6).
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua