Обошел Гретцки. Известный канадец переписал несколько рекордов НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Коннор Макдэвид

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:2.

28-летний канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид принял участие во всех шайбах своей команды, отдав 4 результативные передачи.

В 165-й раз в своей карьере канадец совершил результативное действие в первой шайбе матча. По этому показателю Макдэвид обошел самого Уэйна Гретцки (164) в истории «Эдмонтон Ойлерз».

Также Коннор стал четвертым игроком в истории НХЛ, который имеет в своем активе 5 подряд сезонов с 70+ результативными передачами. Первыми тремя были Уэйн Гретцки (13), Бобби Орр (6) и Адам Отс (5).

Матч с четырьмя ассистами стал для Коннора МакДэвида 11-м в карьере. По этому показателю он обошел Яри Курри (10) и стал вторым в истории «Ойлерз» после Уэйна Гретцки (51).

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