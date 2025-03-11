Усику хотят сорвать грандиозный бой, который соберет миллионы

BBC. Александр Усик и Алекс Перейра

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на возможный бой суперзвезды UFC Алекса Перейры против украинского боксера Александра Усика – чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO.

«Бой Перейра – Усик? Да, у нас есть бойцы, которые хотят боксировать. Но я буквально не хочу видеть никого из них в ринге. Боксеры останутся в боксе, а бойцы ММА – в ММА», – сказал Уайт.

Ранее чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик рассказал о желании провести бой с чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе Алексом Перейрой. Усик хочет подраться с Перейрой после поединка с Дюбуа.

sport.ua