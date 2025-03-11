Трасса в Мадриде получила название Madring

Городская трасса в Мадриде, которая в 2026 году примет Гран При Испании, получила новое название. Промоутеры этапа анонсировали, что трасса, ранее известная как Ifema Madrid Circuit, получила новое название – Madring («Мадринг»).

«Трассы Формулы 1 обычно называют по городу или региону, в которых они расположены – Монца, Имола, Интерлагос, Спа, Сильверстоун, Майами, Лас-Вегас, – говорится в заявлении промоутеров этапа в Мадриде. – Однако их полные официальные названия редко используются. По этой причине Мадринг стремится создать лаконичную и запоминающуюся идентичность, которая напрямую отсылает к городу, мгновенно узнаваема во всём мире и не требует перевода.

В конечном счёте, это больше чем название. Это подлинный и отличительный знаковый бренд, созданный для нахождения мгновенного отклика у современной аудитории Формулы 1».

Промоутеры гонки в Мадриде подписали с Формулой 1 десятилетний контракт, поэтому Мадринг будет присутствовать в календаре сезона по меньшей мере до 2035. Сообщается, что контракт принесёт Формуле 1 500 миллионов евро.

Источник