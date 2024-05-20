Дортмундская Боруссия не будет продолжать сотрудничество со своим правым защитником

Об этом сообщает Kicker

Фото: Borussia Dortmund

"Боруссия" обеспечила себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Кроме того, подопечные Эдина Терзича имеют шанс выиграть этот трофей, где вскоре они в финале встретятся с "Реалом". Несмотря на то, что для великой легенды дортмундцев Марко Ройса получение такого трофея было бы прекрасным прощанием со своим клубом, есть и другие игроки, которые покинут команду этим летом.

После шести лет своего пребывания в "Боруссии", клуб покинет свободным агентом 28-летний Мариус Вольф. Правый защитник уже играл второстепенную роль в текущем сезоне и по большей части был вынужден наблюдать за игрой Юлиана Рюерсона, который вытеснил немца из стартового состава. Кроме того, спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель также подтвердил, что контракт с Мариусом Вольфом не будет продлен.

Добавим, что немец в этом сезоне провел 31 матч и отметился 2 ассистами.

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