Рейтинг WTA. Две украинки остаются в топ-20, Калинина выбыла из топ-50, Соболева обновила свой личный рекорд

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации

В топ-20 мирового рейтинга остаются две украинские теннисистки: Элина Свитолина на этой неделе занимает 17-ю строчку, поднявшись на две позиции, а Марта Костюк сохранила за собой 20-е место в мировой классификации.

На одну позицию улучшила свое положение в рейтинге Даяна Ястремская — 32-е место, Леся Цуренко осталась на 44-й позиции, а Ангелина Калинина, не защитив очки за прошлогодний финал на турнире WTA 1000 в Риме, выбыла из топ-50, опустившись на 56-е место (-25).

Катарина Завацкая на этой неделе выбыла из топ-200, опустившись на 201-е место (-21), а Анастасия Соболева обновила свой рейтинговый рекорд, поднявшись на 248-ю строчку (+12).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA / ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 15-е место в рейтинге WTA (+1). Надежда Киченок занимает 45-е место (-1), а Марта Костюк располагается на 82-й позиции в мировой классификации (-7).

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