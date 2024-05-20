Хюлкенберг: Ранний пит-стоп сильно осложнил жизнь

В Haas F1 могли заработать очки в Имоле, но без сходов соперников закончили гонку 11 и 12-м…

Нико Хюлкенберг (11-й): «Юки Цунода опередил меня за счёт подрезки, а Серхио прорывался вперёд на свежих шинах – удержать его было невозможно.

Честно говоря, нам не хватало скорости, а ранний пит-стоп сильно осложнил жизнь. На затяжном отрезке было непросто найти подходящий темп, но мы убедились в том, что можем уверенно бороться в средней группе – и это здорово по сравнению с прошлым годом.

Это был длинный финальный круг, и нам было трудно найти хорошую гармонию и ритм. Думаю, теперь мы убедились, что можем конкурировать в середине поля. Но вы всегда хотите большего, а я хочу бороться за очки, так что нам нужно продолжать работать».

Кевин Магнуссен (12-й): «Достойный день. Впереди обошлось без сходов, так что 12-е место отражает скорость нашей машины, но и за него пришлось побороться. К сожалению, я стартовал далеко позади, иначе можно было рассчитывать на большее.

Мы показали неплохой темп, обгоняли соперников из числа команд средней группы, но из-за нашей стартовой позиции не заработали сегодня очков».

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