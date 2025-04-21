Мадрид. Стародубцева и Снигур стартуют в квалификационной сетке

Украинские теннисистки сыграют на турнире WTA 1000 в Испании



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Стародубцева (№103 WTA) в первом раунде встретится с Клоэ Паке из Франции (№123 WTA).

Дарья Снигур (№139) свое выступление в Мадриде начнет матчем против аргентинки Марии Лурдес Карле (№118 WTA).

Отметим, что для обеих украинок это будет первое участие на турнире в столице Испании.

Позднее сегодня в Мадриде пройдет жеребьевка в одиночном разряде, в котором сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.



Фото: Getty Images.

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