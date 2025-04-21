Серия А. Милан – Аталанта 0:1. Очень важно для бергамцев, совсем не важно для миланцев

Серия А. 33-й тур

Милан. “Джузеппе Меацца”

“Милан” – “Аталанта” 0:1

Гол: Эдерсон 62

“Милан”: Маньян, Томори (С. Хименес 83), Габбия, Павлович, А. Хименес (Соттил 75), Фофана, Рейндерс, Эрнандес, Пулишич (Феликс 75), Леау (Чуквуэзе 83), Йович (Абрахам 75)

“Аталанта”: Карнезекки, Хиен, Джимсити (Толой 59), Куадрадо (Руджери 59), Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста (Коссуну 59), Пашалич (Де Кетеларе 80), Лукман, Ретеги (Сулемана 90+1)

Предупреждения: Куадрадо 56

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Для “Аталанты” этот матч имел огромное значение. Она проиграла трижды подряд, даже не забив, остановила падение впечатляющей победой над “Болоньей” и нуждалась в серии побед для удерживания места в Топ-4. Для “Милана” же, застрявшего на девятом месте, матч значения не имел – он вообще думал о полуфинале Кубка против “Интера” в среду. Потому итоговый результат сегодня логичен.

“Россонери” вроде бы перезагрузились в предыдущем туре. Перешли на новую тактическую схему 3-4-3, с ней сразу же легко вынесли в гостях “Удинезе” – 4:0. И все же в лиге намного отставали даже от мест в Лиге Европы, не говоря о Лиге Чемпионов. Миссия лишить “Интер” требла, выбив его из Кубка, виделась куда более важной, чем попытки пробиться на 6-7 места в лиге. Вот сегодня и удалось сберечь силы.

В целом игра была серой, хмурой, вязкой, плотной. Не приносящей никакого удовольствия. Почти без опасных моментов. Опасные забросы в штрафные площадки команд были, но не доходили до нужных игроков, либо их прерывали. Доминировала в целом “Аталанта”, особенно в первом тайме. Она выглядела интереснее соперника. Но вот настолько ли, чтобы заслужить победу – сомнительно.

Ретеги замкнул прострел слета с очень хорошей позиции неточно. Прорывы Леау в контратаку в последний момент останавливались. Йович развернул защитника и пробивал в “девятку” с 12-ти метров, но чуть-чуть не попал. Лукман убежал в контратаку слева, забросил направо, Белланова головой сбросил в центр, а Эдерсон в падении головой забил. Это был первый удар “Аталанты” в створ ворот в матче.

Далее “Богиня” не позволяла “дьяволам” вернуться в игру. А в самой концовке могла забить еще в контратаках. Ретеги не сумел замкнуть прострел в метрах от ворот в падении под давлением защитника. Лукман вновь убежал в контратаку, но Маньян отбил ногой его удар.

“Аталанта” побеждает “Милан” в третьем из четырех последних матчей в лиге при одной ничьей. Прерывает его серии из 12-ти матчей лиги на всех полях и восьми дома с забитыми мячами. И оставляет его практически без шансов пробиться в Еврокубки через лигу. А сама закрепляется на третьем месте в четырех очках над четвертым. Она не собирается отдавать место в Лиге Чемпионов.

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