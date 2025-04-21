Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот боксер просто змея»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон и Эвандер Холифилд

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд высказался о супертяжеловесе Майке Тайсоне.

«Майк похож на змею. Он мог выскочить на вас, но если вы умели атаковать правильно, то могли задушить его. Если вы дадите ему возможность нанести тот же удар – то будет несладко», – сказал Тайсон.

Холифилд дважды победил Майка Тайсона на профи-ринге. Во втором поединке Тайсон откусил ему кусок уха и был дисквалифицирован.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua