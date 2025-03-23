Анастасия ПЕТРЕНКО: «Хочу стать Undisputed. Женский бокс будет расти!»

Instagram. Анастасия Петренко

Недавно украинская боксерша Анастасия Петренко (5-0, 3 KO) завоевала титул WBC Francophone Bantamweight. В напряженном поединке она победила другую украинку – Оксану Бондаренко (7-2, 1 KO). Также Петренко завоевала чемпионский пояс Национальной лиги профессионального бокса.

В эксклюзивном интервью для Sport.ua чемпионка рассказала о своих впечатлениях от поединка.

– Анастасия, недавно вы завоевали титулы WBC Francophone и чемпионки Украины. Расскажите об этом бое, когда и где он был, и как вы одержали победу?

– Бой состоялся 8 февраля во Львове. Это был исторический момент – впервые в Украине две украинские боксерки сошлись в ринге за титул WBC. Для меня это было больше, чем просто бой – это была возможность показать, что украинский женский бокс заслуживает признания и уважения, и у нас есть хорошие боксеры, которые готовы устраивать шоу. В результате боя я победила свою соперницу, Оксану Бондаренко из Одессы, единогласным решением судей.

Мы прошли все 10 раундов, и думаю, я показала всем и себе, что готова идти еще дальше.

Что эти титулы изменили в вашей карьере? Какие вы ставите перед собой следующие цели?

– Эта победа – это еще один шаг на пути к главной цели. Она не изменила меня, но дала еще больше уверенности и доказала, что мы движемся в правильном направлении. Я не люблю останавливаться на достигнутом. Если передо мной стоит вызов – я его принимаю.

Ждать, пока этот вызов мне кто–то бросит, не буду, поэтому мы уже думаем над вариантами следующего боя. Думаю я смогу устроить для вас шоу.

– Планируете ли идти дальше и бороться за звание полноценной чемпионки WBC?

– Однозначно! Я иду за большими целями. Хочу стать чемпионкой мира и Undisputed! Хорошо, что у нас есть большие примеры в мужском боксе, но я думаю, что способна показать пример в женском. Мне нравится этот путь, мне нравятся сложности – они только закаляют меня. Я не из тех, кто ищет легких путей.

– Женский бокс сейчас стремительно развивается. Как вы видите его будущее в Украине?

– Дай Бог, чтобы закончилась война. Это главное. К сожалению, она влияет не только на жизнь каждого украинца, но и на развитие спорта. Однако там, где одна возможность исчезает, другая рождается. Женский бокс в Украине будет расти! Я это знаю и сделаю все, чтобы он стал еще сильнее. Мы уже доказываем, что можем быть среди лучших, и это только начало!

– Кто вас вдохновлял в спорте? Были ли кумиры, на которых вы равнялись?

– В спорте я с шести лет. И знаете, мне никогда не хотелось быть «как кто–то» или иметь «кумира». Всегда хотела быть той, на кого равняются. Я хочу быть примером для других – для девушек, которые выберут бокс, для тех, кто ищет силу внутри себя.

Но если говорить о боксе, мне импонирует стиль Усика, Кроуфорда, Стивенсона и Мейвезера. Они умные, быстрые и стратегические. Именно такой бокс мне нравится.

– Чем любите заниматься в свободное от бокса время? Как отдыхаете после боев?

– Обожаю читать и проводить время с семьей. Это мой баланс. В ринге я агрессивная и бескомпромиссная, но дома – совсем другая. Люблю творчество, музыку, путешествия.

Но если честно, долго отдыхать не умею. Мой организм привык к работе. Поэтому после короткого отдыха я снова в зале. Каждый день надо становиться лучше, чем была вчера.

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