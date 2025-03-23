Анталья (W15). Котляр прервала свою серию из девяти побед, уступив в финале турнира ITF

Украинская теннисистка Елизавета Котляр стала призером турнира ITF W15 в Турции



В решающем поединке соревнований Елизавета Котляр (№855 WTA) уступила “нейтральной” Арине Булатовой (№573 WTA). Украинка допустила две двойные ошибки, сделала два брейка и проиграла пять геймов на своей подаче. Встреча продолжалась почти два часа.

18-летняя Елизавета Котляр третий раз в карьере сыграла в финале турнира ITF в одиночном разряде и боролась за свой второй титул. Напомним, что на прошлой неделе она стала чемпионкой турнира аналогичной категории на этих же кортах в Анталии.

Выход в финал на этой неделе принес Котляр 1470 долларов США призовых и 10 рейтинговых очков.

btu.org.ua