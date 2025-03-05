Тренер Дюбуа: «Вы полные идиоты, если такое говорите о Даниэле»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Тренер чемпиона мира Даниэля Дюбуа Дон Чарльз рассказал, почему его подопечный снялся с поединка против Александра Усика.

«Некоторые люди в интернете говорят, что Дюбуа испугался, не выйдя на бой с Паркером. Те, кто так говорит о Даниэле… вы полные идиоты. Он сам выбрал бой против Паркера, должен был получить самые большие деньги в карьере, а вы говорите, что он испугался?

Даниэль заболел, врачи ему сказали отказаться бой этого боя. Он сам не отказывался», – сказал Чарльз.

Дюбуа в бою с Паркером заменил Мартин Баколе, который проиграл во втором раунде нокаутом.

sport.ua