Хаккинен: У Мика Шумахера ещё есть шансы в Формуле 1

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен заявил в эфире Sport1, что карьера Мика Шумахера в Формуле 1 может получить продолжение.

Мика Хаккинен: «У Мика есть опыт выступлений в Формуле 1 и других сериях, при этом он относительно молод – всё это работает на него.

В Формуле 1 непросто добиться успеха. Несколько ошибок и аварий могут всё испортить. Командам не нравится тратить много денег на ремонт вашей машины.

У Мика было несколько инцидентов, повредивших его карьере, но у него ещё есть шанс. Дверь открыта. Просто нужно найти нужных людей, с которыми можно говорить.

Когда я был гонщиком Формулы 1, я тоже рисковал и порой попадал в аварии. Но руководство команды было на моей стороне. Гонщик должен рисковать, чтобы добиться максимума от машины. В то время команда не просила меня ехать медленно и беречь машину до финиша. Они говорили мне жать на газ!

Сейчас в Формуле 1 всё иначе, другой бюджет и не так много доступных средств. Деньги, которые вы расходуете на ремонт, вы не можете потратить на дальнейшее развитие машины».

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