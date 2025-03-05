Ига Швёнтек: “Я бы не хотела облегчать задачу своим соперницам, рассказывая о том, что нового добавляю в свою игру”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями перед стартом на турнире WTA 1000 в Дубае



“У меня было несколько высококлассных матчей в Дохе, очевидно, кроме последнего. Поэтому я в целом довольна своим уровнем сейчас. Я не чувствую себя уставшей, это еще начало сезона, хотя, конечно, впереди будут тяжелые моменты. Но я не чувствую усталости, что мы играем подряд эти несколько турниров серии 1000. По сравнению с прошлыми годами, у меня есть свободный день для восстановления. Эти турниры становятся длиннее, поэтому важно находить возможность отключиться от тенниса и отдохнуть.

Как продвигается моя работа с тренером Вимом Фиссетом? Мы работаем над реализацией некоторых технических изменений в моей игре. Это сейчас для меня самое важное, мне надо чувствовать, что я прогрессирую как теннисистка и могу учиться чему-то новому. Поэтому в Дубае в первую очередь мне надо адаптироваться к условиям, а дальше увидим, что из этого получится.

Что нового нам удалось воплотить в игру? Я бы не хотела облегчать задачу своим соперницам, рассказывая об этом (смеется). На самом деле, такие вещи есть, в которых я сейчас чувствую больше уверенности, есть удары, которые я выполняю с большей решимостью, чем раньше. После этих нескольких месяцев работы я могу точно сказать, что Вим – замечательный тренер, который много использует свой опыт. А также он эмпатичный человек, который понимает, что мы порой переживаем. Я уверена, что это начало замечательного сотрудничества.”

В своем стартовом матче в Дубае Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) -Виктория Азаренко (-).

btu.org.ua