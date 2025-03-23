Заявление Ferrari по поводу дисквалификации обеих машин

Вскоре после финиша Гран При Китая появились первые сообщения о том, что результаты Ferrari будут аннулированы из-за того, что машины Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона не соответствуют техническому регламенту.

В первом случае из-за недовеса, во втором – за то, что контрольная планка на днище Ferrari №44 оказалась слишком сильно сточенной, и мы об этом рассказывали.

Следовательно, итоги второго этапа сезона пересмотрены, и итальянская команда выпустила по этому поводу отдельное заявление. Вот его текст:

«Техническая инспекция FIA после гонки выявила, что обе наши машины не соответствуют регламенту – по разным причинам.

Оказалось, что машина №16 на 1 кг легче, а износ контрольной планки в задней части машины №44 на 0,5 мм превышает предельно допустимое значение.

Шарль проехал гонку с одним пит-стопом, а это значит, что его шины очень сильно износились, и это привело к недовесу машины. Что касается контрольной планки на машине Льюиса, то мы допустили небольшую ошибку в расчётах её возможного износа.

Намерений добиться какого-либо преимущества у нас не было.

Мы сделаем выводы из случившегося сегодня и гарантируем, что подобные ошибки не повторятся.

Безусловно, не так мы хотели завершить наше выступление на Гран При Китая; у нас были иные намерения…»

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