Хорнер: Постараемся выиграть ещё один чемпионат!

В эти дни в Токио проходит традиционный международный автосалон, и вчера там прошла пресс-конференция Койджи Ватанабе, президента Honda Racing Corporation (HRC), который в том числе говорил о задачах компании в Формуле 1.

«В прошлом году Макс Ферстаппен добился замечательных успехов, став чемпионом мира четвёртый сезон подряд, – сказал он. – Его решительное стремление к победам даже в ситуациях, которые вовсе не были благоприятными, по-настоящему вдохновляет. Гонки обладают могучей способностью заряжать людей энергией. Мы в HRC в это верим и продолжаем ставить перед собой высокие цели…

В прошлом году мы открыли подразделение HRC в Великобритании, поскольку готовимся к предстоящему партнёрству с Aston Martin F1, которое начнётся в 2026-м. В этом году мы завершаем сотрудничество с Red Bull, начавшееся с того, что c 2018-го мы поставляем силовые установки команде Toro Rosso, а с 2019-го и Red Bull Racing.

В том году Макс Ферстаппен одержал первую победу с двигателем Honda, выиграв Гран При Австрии, и этот момент навсегда останется в нашей памяти. Мы продолжим бороться за победы до конца».

После этого Ватанабе предоставил слово Кристиану Хорнеру, руководителю Red Bull Racing, который не прилетел в Токио, но прислал специальное видеообращение.

Кристиан Хорнер: «2025-й станет заключительным годом партнёрства Honda и Red Bull в Формуле 1. Семь лет назад, когда мы объявили о переходе на силовые установки Honda, некоторые люди критиковали наше решение, но в течение следующих лет мы доказали, что оно было совершенно правильным. Об этом говорят наши исторические достижения, в том числе 21 победа в сезоне 2023 года.

В последний сезон нашего сотрудничества Red Bull и HRC сделают всё возможное и приложат максимум усилий ради побед. И пока наша совместная работа продолжается, мы постараемся выиграть каждую гонку и ещё один чемпионат!»

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