«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

В Лондоне, 11 января, состоялась торжественная церемония The Ring Magazine 2024 Awards Show, на которой отметили сильнейших спортсменов в боксе.

Чемпион WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик (23–0, 14 КО) одержал победу в трех номинациях – «Лучший боксер года», «Событие года» и «Лучший раунд года».

На этой церемонии украинец успел пообщаться с журналистом, где поделился мнением относительно следующего поединка. Усика спросили, собирается ли он провести бой с чемпионом мира по версии IBF Даниелем Дюбуа, на что боксер ответил: «Нет проблем, я готов к этому. Но сейчас я планирую отдохнуть».

На церемонии Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри и поблагодарил его за соперничество.

sport.ua