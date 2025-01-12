Карлос Алькарас: “Для меня главная цель на 2025 год – попробовать выиграть турниры Grand Slam и «Мастерсы». Это самые важные турниры в мире”

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас ответил на вопросы журналистов перед стартом на Открытом чемпионате Австралии



О своем старте сезона на Australian Open

“У меня была действительно хорошая неделя тренировок. Я предпочитаю не участвовать ни в каких турнирах перед Australian Open, чтобы иметь больше времени на качественную предсезонную подготовку и быть готовым к этим неделям, к этому турниру. Как я уже сказал, это была удачная неделя, я тренировался с лучшими теннисистами, оценивал свой уровень и просто готовился к старту соревнований.”

О работе над подачей и изменениях в технике

“Во время предсезонной подготовки у меня было не так много времени, но я работал настолько интенсивно, насколько мог, чтобы улучшить подачу. Однако сейчас я все еще думаю об этом, все еще напоминаю себе, как нужно правильно выполнять все движения. Но с каждым днем становится лучше, я чувствую себя все увереннее. Мы знали, что мне нужно что-то изменить в подаче, чтобы сделать ее лучше. Иногда возникают проблемы, ведь во время матчей или тренировок бывают моменты, когда я делаю что-то неправильно. Поэтому я должен продолжать думать об этом.

Однако это процесс, и я уверен, что в конце концов это станет для меня естественным. Я буду подавать без лишних раздумий, но пока я еще работаю над этим. Я верю, что эти сомнения исчезнут, и я буду это делать на автомате. Какова главная цель этих изменений? Хороший ритм. Раньше одной из самых больших проблем в моей подаче был ритм. Я не мог его правильно чувствовать. Думаю, благодаря этой новой технике я смогу найти правильный ритм, чтобы каждый раз попадать в нужную точку. Мне также нужно улучшить точность.”

О своих целях на сезон-2025

“Для меня главная цель – попробовать выиграть турниры Grand Slam, «Мастерсы»… Для меня это самые важные турниры в мире. Конечно, рейтинг тоже входит в мои цели. Я стараюсь приблизиться к Яннику [Синнеру] или даже опередить Зверева. Рейтинг – это тоже моя цель, но основное для меня – это “мэйджоры”. Я хочу выиграть как можно больше этих турниров, так что это моя главная цель.”

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