Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»

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Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри посоветовал американцу Деонтею Уайлдеру уйти на пенсию

«С той трилогии, которую мы имели, мы забрали много лет из жизни друг у друга. Та война, которая закончилась в 11-м раунде нокаутом, забрала много и ты не сможешь от этого оправиться. У нас в бою было десять нокдаунов.

Сейчас Валйдер лишь тень прежнего себя. Единственное, что у него осталось, это имя. Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред», – сказал Тайсон.

Ранее американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер официально подтвердил, что не завершает карьеру и намерен продолжать выступления.

sport.ua