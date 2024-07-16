WBC санкционировала бой для Шакура. Его соперник хочет драться с Беринчиком

Boxingscene. Денис Беринчик

Организация WBC санкционировала бой между обладателем титула легкого веса Шакуром Стивенсоном и Уильямом Сепедой, который занимает в рейтинге первое место.

Однако промоутер Сепеды Оскар де ла Хойя дал понять, что этот поединок пока не входит в планы боксера.

Ранее де ла Хойя анонсировал бой против Дениса Беринчика, который владеет титулом WBO и пока не нашел себе соперника для первой защиты пояса.

Стивенсон сообщал, что сейчас не надеется на поединки против Василия Ломаченко или Сепеды, потому что украинец нацелен на бой с Джервонтой Дэвисом, а мексиканец хочет драться с Беринчиком.

Шакур СТИВЕНСОН: «Сепеда боится драться со мной. Он выбрал Беринчика»

sport.ua