WBC санкционировала бой для Шакура. Его соперник хочет драться с Беринчиком

Организация WBC санкционировала бой между обладателем титула легкого веса Шакуром Стивенсоном и Уильямом Сепедой, который занимает в рейтинге первое место.
Однако промоутер Сепеды Оскар де ла Хойя дал понять, что этот поединок пока не входит в планы боксера.
Ранее де ла Хойя анонсировал бой против Дениса Беринчика, который владеет титулом WBO и пока не нашел себе соперника для первой защиты пояса.
Стивенсон сообщал, что сейчас не надеется на поединки против Василия Ломаченко или Сепеды, потому что украинец нацелен на бой с Джервонтой Дэвисом, а мексиканец хочет драться с Беринчиком.
Шакур СТИВЕНСОН: «Сепеда боится драться со мной. Он выбрал Беринчика»
sport.ua