Ливерпуль нацелился на трех игроков Бундеслиги

Красные хотят обновить состав своей команды
С приходом Арне Слота, нового главного тренера «Ливерпуля», «красные» хотят обновить состав своей команды.
Клуб готов переманить правого полузащитника "Байера" Джереми Фримпонга, его соотечественника из дортмундской "Боруссии", вингера Дониелла Малена и защитника "Баварии" Йозуа Киммиха.
Нидерландский дуэт обойдется «Ливерпулю» в 80 миллионов евро (по 40 каждому), а вот на Киммиха придется потратить гораздо больше – 50 млн евро.
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