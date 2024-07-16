Сборная Украины по баскетболу обыграла австралийский BSBL Guardians на выставочном турнире William Jones Cup

Команда Виталия Степановского не оставила шансов сопернику из Австралии

Сборная Украины по баскетболу обыграла команду BSBL Guardians (98:57) в третьем матче выставочного турнира William Jones Cup, который проходит на Тайване.

Сине-желтые в стартовой четверти добыли преимущество в 10 очков, а по итогам двух стартовых десятиминуток команда Виталия Степановского оторвалась от своего австралийского соперника на расстояние 22 очков.

После большого перерыва Украина продолжила диктовать сопернику свои условия на паркете — как итог, матч был выигран с внушительным перевесом в 41 очко.

Самым результативным в украинской сборной стал Александр Кобзистый, набравший 15 очков (реализовавший 11 из 14 штрафных бросков, а также 2 из 4 двухочковых).

Эта победа стала первой для Украины на турнире — ранее она проигрывала сборным Тайваня (58:83) и филиппинской команде Strong Group Athletics (74:82).

В следующем матче на выставочном турнире William Jones Cup сборная Украины сыграет с командой Японии U-22. Встреча состоится 17 июля в 10:00 по киевскому времени.

William Jones Cup. 3-й тур

BSBL Guardians (Австралия) — Украина — 57:98 (12:22, 10:22, 18:32, 17:22)

Украина: Кобзистый 15 + 5 подборов, Антипов 13, Конев 11, Соловьев 10, Лесик 10, Козак 9, Новицкий 8 + 7 подборов, Кошеватский 8, Крутоус 7 + 4 подбора, Сафонов 7, Бринюк 4, Шундель 3.

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