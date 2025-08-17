Дебютная шайба Трахта в ТуТо и звание MVP финала

ХК ТуТо. Даниил Трахт на турнире в Латвии

Нападающий сборной Украины 22-летний Даниил Трахт, который в межсезонье перешел в финский «ТуТо» на правах аренды, забросил свою первую шайбу в форме новой команды. Случилось это в Пиньках в ходе финала Кубка Президента, где «ТуТо» U23 в воскресенье проиграл по буллитам решающий матч сборной Латвии U20 (белые) – 3:4 (Б).

Украинский легионер провел весь турнир в первой пятерке, а в финале получил приз лучшему игроку матча в составе «ТуТо».

Третье место в Кубке Президента ЛХФ заняла «Лиепая», победившая сборную Латвии U20 (бордовые) – 4:2. В свою очередь, пятую позицию заняло «Земгале», а шестыми финишировал латвийский «МОГО».

sport.ua