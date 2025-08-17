Лига 1. Нант – ПСЖ 0:1. Дебют Ильи Забарного в составе лучшей команды Европы оказался удачным

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике решил неожиданно, но в то же время логично, провести ротацию на игру с "Нантом" в первом туре Лиги 1 после энергозатратной победы над "Тоттенхэмом" в матче за Суперкубок УЕФА. Что может радовать украинских болельщиков больше всего, так это дебют Ильи Забарного в составе парижан и сразу в основе.

События в первом тайме этого матча разворачивались не очень динамично. Гости пытались взять ситуацию под контроль в владении мячом, а Забарный входил в игру довольно нервно, хотя впоследствии украинец чувствовал себя уже более уверенно и не боялся идти в борьбу. Также отметим, что Забарный прекрасно действовал в позиционной игре, удачно перемещаясь по полю.

"ПСЖ" не смог конвертировать абсолютное преимущество по игре в забитые голы, хотя моменты были, но их трудно назвать такими, которые несли в себе серьезную опасность. Самым острым эпизодом у ворот "Нанта" был удар Гонсалу Рамуша с острого угла, когда португалец пытался перебросить вратаря "канареек", но тот дотянулся до мяча и нивелировал угрозу.

Второй тайм начался по схожему сценарию, но футболисты "ПСЖ" стали действовать активнее вблизи владений своих соперников. После часа игры Луис Энрике выпустил на поле четырех свежих игроков, освежив в том числе и атаку, и уже на 67-й минуте парижане наконец открыли счет в матче после розыгрыша углового. Гол забил Витинья.

Илья Забарный отыграл все 90 минут в своем дебютном матче за "ПСЖ", а его команда не пропустила.

Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время…

Благодаря этой победе "Пари Сен-Жермен" набрал 3 очка и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции по итогам первого тура. В то же время "Нант" с нулем в графе набранных баллов оказался на 13-й строчке.

Лига 1, 2025/26. 1-й тур

Стадион: "Стад де ла Божуар" (Нант)

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

"Нант" – "ПСЖ" 0:1

Гол: Витинья (67)

*На 76-й минуте гол Гонсалу Рамуша был отменен после просмотра ВАР из-за офсайда

"Нант": Лопеш — Козза, Тати, Авазием, Амиан — Леруа (Ассумани, 86), Лепенан, Квон Хюк Гю (Коклен, 79), Бенхаттаб (Хон Хюн Сок, 59) — Гирасси (Аблин, 59), Мохамед (Камара, 79)

"ПСЖ": Шевалье — Эрнандес (Мендеш, 61), Бералдо, Забарный, Заир-Эмери — Руис (Хакими, 61), Витинья, Ли Кан Ин (Дуэ, 61) — Барколя, Рамуш (Кварацхелия, 78), Мбайе (Дембеле, 61)

Предупреждения: Амиан (45+1) — Хакими (80)

www.ua-football.com