Топклуб АПЛ провел переговоры с представителями Судакова

Челси провел переговоры с представителями полузащитника Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, В течение последних недель Челси установил первые контакты с окружением игрока, чтобы выяснить его потенциальную стоимость. Вероятно, «аристократы» уже провели переговоры и с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным, поскольку он посетил недавний матч против Эвертона, в котором Челси одержал разгромную победу со счетом 6:0.

Источник подтверждает информацию, что Судаковым также интересуются Манчестер Сити, Ливерпуль, Арсенал, а также клубы итальянской Серии А. Шахтер оценивает свой главный актив в 65 миллионов евро.

Напомним, ранее Челси уже покупал главную звезду «горняков». Это произошло в январе 2023 года, когда «синие» за 70+30 миллионов евро приобрели Михаила Мудрика.

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