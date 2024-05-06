Сачко снялся с турнира в Маутгаузене, Марченко проиграл на старте в Уси, Крутых не смог выйти в основу в Праге

Украинские теннисисты провели свои матчи на «челленджерах»

Виталий Сачко не сыграет на «челленджере» в Маутгаузене (100). Сегодня украинец должен был провести матч первого круга против Отто Виртанена из Финляндии, посеянным под четвёртым номером.

Илья Марченко проиграл в первом круге основной сетки на «челленджере» в Уси (75), в котором встречался с восьмым сеяным корейцем Хон Сон Чханом — 3:6, 3:6. Украинец потерпел уже пятое поражение подряд.

Алексей Крутых не смог пробиться в основную сетку на «челленджере» в Праге (75), уступив в финальном раунде квалификации Феликсу Гиллу из Великобритании — 1:6, 3:6.

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