Ухань. Киченок и Перес обыграли пятых сеяных в стартовом матче

Украинско-австралийская пара вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Китае



Ухань, Китай • 6-12 октября • хард • $3,654,693

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия) – Эйша Мухаммед/Деми Схюрс (США/Нидерланды, 5) 6:4, 6:3

Киченок и Перес по ходу встречи реализовали три из десяти брейк-поинтов и проиграли один гейм на своих подачах.

Во следующем круге теннисистки сыграют с победительницами матча Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) – Майя Джоинт/Виктория Мбоко (Австралия/Канада).

