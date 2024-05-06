Марк Хьюз о том, как Ландо Норрису сопутствовала удача

Марк Хьюз на страницах издания The Race проанализировал факторы, позволившие Ландо Норрису одержать в Майами красивую победу.

Ландо Норрису, конечно, повезло, когда автомобиль безопасности выехал на трассу Гран При Майами в очень удачный момент, однако за рулём модернизированной машины McLaren он показывал просто убийственный темп, который бы явно выше, чем у Red Bull и Ferrari.

Хотя в квалификации Ландо уступил им несколько десятых, потому что ему не очень нравилась работа мягких шин, но в гонке он использовал резину составов Medium и Hard и был просто быстрее всех.

Для того, чтобы этот темп конвертировать в победу, понадобилось вмешательство нескольких внешних факторов, однако Норрис проявил железную хватку и воспользовался всеми этими возможностями, чтобы одержать свою первую победу. Великолепная манера, в которой он провёл вчерашнюю гонку, заставила замолчать всех тех, кто отпускал глупые шуточки в его адрес после неудачной пятницы.

Серхио Перес на старте явно перестарался, из-за чего машинам Ferrari пришлось от него уворачиваться, сместившись влево, и Карлос Сайнс потерял вторую позицию, которую только что отобрал у Шарля Леклера, своего напарника, а также вклинился между двух машин McLaren.

Норрис ехал по внешней траектории, объезжая участников этой коллизии, тогда как Оскар Пиастри оказался на внутренней и идеально расположил свою машину, что позволило ему сначала опередить Сайнса и выйти на третью позицию, а потом и на вторую, когда австралийский гонщик McLaren за счёт DRS обошёл ещё и Леклера.

До конца первого отрезка Оскар держался примерно в трёх секундах позади Макса Ферстаппена, при этом его преследовали оба гонщика Ferrari, однако не могли подобраться на дистанцию атаки. Может быть, если бы Сайнсу позволили опередить Леклера, картина была бы иной. Карлос чувствовал, что может ехать быстрее напарника, и на 7-м круге сообщил об этом команде, однако на питуолл Ferrari даже не стали этого всерьёз обсуждать.

Когда на первом круге Перес возвращался на трассу после вылета в 1-м повороте, Норрису пришлось несколько сбавить темп, чтобы избежать столкновения с мексиканцем, и в итоге он на много кругов застрял позади машины Red Bull. В тот момент не было похоже, что всё может закончиться его победой.

Хотя модернизированная MCL38 отличается более высокой аэродинамической эффективностью, на прямых ей всё-таки не хватало скорости, чтобы обгонять соперников. С открытой DRS машина Норриса в конце прямой могла ехать не быстрее Red Bull, на которой заднее крыло оставалось закрытым. Но даже когда Ландо ехал в зоне турбулентности позади машины Переса, он всё равно чувствовал, что к его McLaren вернулся тот прекрасный темп, на который она была способна в пятницу за шинах Medium.

Как ни странно, но картина с темпом в разные дни была разной: в пятницу машина была супербыстрой, в субботу она проигрывала Red Bull и Ferrari, но в воскресенье поехала так, как ехала в первый день уик-энда. Но в подобном положении был не только Норрис: в Майами с нестабильной работой резины столкнулись все. Ферстаппен был постоянно недоволен балансом RB20, да и Леклера поведение SF-24 тоже не радовало.

На первом отрезке дистанции Ландо несколько сбросил темп, чтобы поберечь шины. Но затем, ближе к моменту пит-стопа, вновь подтянулся к Пересу, поскольку в McLaren не исключали, что попытаются опередить мексиканца за счёт более раннего визита в боксы, поскольку Серхио просто не мог ехать быстрее.

Другой гонщик Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, продолжал лидировать с трёхсекундным преимуществом по отношению к Пиастри, однако это была далеко не классическая гонка в исполнении трёхкратного чемпиона мира, который потом пожаловался, что ему было некомфортно за рулём: «Я не мог полагаться на задние шины при разгонах на небольших скоростях, а на высоких скоростях проявлялась недостаточная поворачиваемость».

В Red Bull позвали Переса в боксы в конце 17-го круга, и после этого мы увидели, как Норрис взвинтил темп до невероятного уровня. Он начал проходить круги на секунду-полторы быстрее, чем когда ехал позади Серхио. Но теперь он уже начал догонять Сайнса.

Леклера, чьё недовольство работой шин по мере их износа только росло, в Ferrari пригласили на пит-стоп на 19-м круге, чтобы попытаться за счёт такой тактики усилить прессинг на Пиастри, который оставался на трассе. Однако поскольку напарник уже больше не сдерживал Сайнса, Карлос начал проходить круги на полсекунды быстрее, однако Норрис ехал ещё примерно на 0,5 секунды быстрее и уже приближался.

Когда Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Ферстаппена, проинформировал Макса о темпе Норриса, тот ответил: «Я не могу проходить круги в таком темпе на изношенных шинах Medium. У него темп просто сумасшедший!..»

Леклер на свежей жёсткой резине проходил круги быстрее Ферстаппена, и Макс прибавил, но при этом вылетел за пределы трассы в 15-м повороте и сбил столбик – потом выяснилось, что на RB20 было повреждено днище, но Макс сказал, что не почувствовал никакой разницы в поведении машины.

Сбитый столбик валялся на трассе на выходе из 16-го поворота и понятно, что представлял собой опасность. Ввели режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), но Ферстаппен уже проскочил въезд на пит-лейн. Режим VSC быстро отменили, и Максу пришлось ехать за свежей резиной, когда пелотон вновь нёсся на полной скорости. На трассу он вернулся впереди Леклера.

В это время Сайнс уже чувствовал угрозу со стороны настигавшего его Норриса и провёл пит-стоп на 27-м круге. На пит-лейн он свернул позади Пиастри, и на трассу они вернулись в таком же порядке. Однако Оскар оказался позади Леклера, зато Норрис вышел в лидеры гонки. А через несколько моментов столкнулись Кевин Магнуссен и Логан Сарджент, после чего потребовалось эвакуировать машину Williams, разбитую после удара о барьер.

Для Пиастри и Сайнса это были очень плохие новости, ведь Норрис мог сэкономить на пит-стопе порядка 10 секунд по сравнению с соперниками. Впрочем, и для Ландо ситуация едва не обернулась проблемой. Если бы он оказался позади выехавшего на трассу автомобиля безопасности, ему бы пришлось какое-то время двигаться за ним на старых шинах, однако сейфти-кар выехал перед машиной Ферстаппена. Это позволило Норрису побывать в боксах и вернуться, не потеряв первой позиции.

Перед рестартом первая шестёрка выглядела так: Норрис – Ферстаппен – Леклер – Пиастри – Сайнс – Перес. Когда борьба на трассе возобновилась, Макс прессинговал Ландо, которому пришлось отбивать атаку в 1-м повороте. Однако он ехал настолько быстрее, что к концу круга оторвался от Red Bull больше чем на секунду, и Макс уже не мог использовать DRS.

Норрис продолжал отрываться от Ферстаппена примерно по 0,3 секунды на круге – преимущество McLaren на жёсткое резине оказалось ещё больше, чем на Medium.

Как потом сказал Ландо, ему казалось, что он едет в спокойном темпе, однако пересёк линию финиша на 7,6 секунды раньше Ферстаппена. Не было сомнений, что именно Норрис был самым быстрым гонщиком по ходу Гран При Майами, но вот вопрос: смог бы он победить, если бы не появление автомобиля безопасности?

«Это было бы непросто, – признал Норрис после гонки. – Прежде чем добраться до Макса мне бы надо было опередить обе машины Ferrari и напарника».

В общем, элемент удачи в его успехе был. Что не умаляет значение того факта, что Ландо выступил просто блестяще и открыл счёт победам.

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