Леклер: В конце гонки я смотрел не на трассу, а на трибуны!

В Ferrari сделали ставку на рискованную тактику, решив, что смогут проехать дистанцию Гран При Италии с единственным пит-стопом несмотря на высокую степень деградации резины. И всё-таки этот риск оказался оправданным – Шарль Леклер во второй раз в карьере поднялся в Монце на высшую ступень подиума.

Судя по реакции счастливых итальянских болельщиков, победа Ferrari превратится в национальный праздник для всей страны.

Шарль Леклер (1-й): «Радость просто невероятная! Вообще-то я думал, что так может быть только после первой победы в Монце, а во второй раз ощущения будут уже не такими острыми – если мне вообще было суждено выиграть эту гонку во второй раз.

И всё-таки на последних кругах я испытывал точно такие же эмоции, как в 2019-м! Я больше смотрел на трибуны, чем на трассу, хотя это было непросто. В общем, это не передать словами. Монако и Монца – две гонки, которые я хочу выигрывать каждый год, хотя понятно, что хочется одержать как можно больше побед и как можно быстрее выиграть титул.

Но эти два Гран При – самые важные, и в этом году мне удалось победить в обоих, поэтому я испытываю особую гордость. Разумеется, я постоянно чувствовал поддержку тиффози и очень им благодарен за ту дополнительную энергию, которой они меня заряжали!

Не знаю, сможем ли бороться за победы на других трассах, но в Монце наша машина работала отлично. Повторится ли это в оставшихся гонка сезона? Сомневаюсь, потому что полагаю, что фаворитами остаётся McLaren, но совершенно точно, что мы сделали шаг вперёд.

Впрочем, трасса в Баку мне очень нравится, я там неплохо выступал в прошлом, поэтому, возможно, мы и там сможем отличиться».

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