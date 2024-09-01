Легендарный Холифилд назвал тяжеловеса, который бил сильнее Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный боксер Эвандер Холифилд, который был абсолютным чемпионом в двух весовых категориях, назвал единственного тяжеловеса, который бил сильнее, чем Майк Тайсон.

Эвандер выделил Джорджа Форман: «Джордж Форман. Гораздо сильнее, намного мощнее».

Холифилд победил Формана в 1991 году решением судей и завоевал титулы WBA, WBC и IBF.

Холифилд и Тайсон провели два поединка. В ноябре 1996 года Эвандер неожиданно победил, а поединок был признан лучшим в году. В реванше 28 июня 1997 года Тайсон откусил часть уха Холифилду, за что был дисквалифицирован и лишен лицензии.

Ранее Холифилд назвал боксера современности, которого ему трудно было бы победить.

sport.ua