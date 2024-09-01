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Футбол

Севилья – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Жирона хочет продолжить победную серию – смотреть онлайн трансляцию матча

Севилья - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Севилья" сыграла вничью два из трех матчей на старте Ла Лиги и еще один програла — плохой старт для Гарсии Пимьенты. Тем временем "Жирона" набрала одно очко в двух выездах, после чего разбила дома "Осасуну" 4:0. Кто тут фаворит, а кто аутсайдер? Кажется, таких нет. Нас ждет равное противостояние, в котором каждая сторона получит шансы на успех.

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    1 сентября 2024. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

    "Севилья" 20:00 "Жирона"

    Трансляция – MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Севилья - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Севилья - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Севилья - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    В эфире

    Севилья - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Телетрансляція матчу Севілья – Жирона Смотреть трансляцию

    Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Севилья – Жирона

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