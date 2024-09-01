Севилья – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Жирона хочет продолжить победную серию – смотреть онлайн трансляцию матча
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"Севилья" сыграла вничью два из трех матчей на старте Ла Лиги и еще один програла — плохой старт для Гарсии Пимьенты. Тем временем "Жирона" набрала одно очко в двух выездах, после чего разбила дома "Осасуну" 4:0. Кто тут фаворит, а кто аутсайдер? Кажется, таких нет. Нас ждет равное противостояние, в котором каждая сторона получит шансы на успех.
Чемпионат Испании, четвертый тур
1 сентября 2024. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" 20:00 "Жирона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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