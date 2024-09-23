Усик рассказал, с помощью чего Дюбуа сумел неожиданно деклассировать Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

21 сентября в Лондоне прошел большой вечер бокса! Большое шоу состоялось на легендарной арене Уэмбли.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

На главный бой вышли бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа – чемпион мира по версии IBF.

Поединок прогнозируемо не прошел всю дистанцию и завершился досрочно. Дюбуа одержал сенсационную победу, нокаутировав Джошуа в 5 раунде.

Про поединок высказался чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBO и WBA Александр Усик, который отметил сильные стороны Дюбуа.

«Это бокс. Классный поединок. Дюбуа выходил на бой собранным и очень сконцентрированным. Один удар – и все закончено. Поздравляю его», – сказал Усик после боя.

Ранее Усик назвал главную ошибку Джошуа в бою с Дюбуа.

sport.ua