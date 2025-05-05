Джек Дуэн: Я оказался зажат в первом повороте

Гонка в Майами получилась неудачной для Alpine – команда вновь не заработала очки. Пьер Гасли финишировал тринадцатым, а Джек Дуэн сошёл с дистанции после столкновения на старте в первом повороте с Лиамом Лоусоном.

Пьер Гасли (13-й): «В целом, сложный уик-энд для нас. Но, по крайней мере, мы уезжаем из Майами с одним призовым баллом, заработанным в субботнем спринте, что оказалось неожиданным.

Мы знали, что гонка будет сложной, принимая во внимание все те проблемы с машиной, которые команда пыталась исправить перед стартом. Всё получилось даже немного лучше, чем ожидалось, но нам не хватало темпа.

Я надеялся на дождь, который оставлял шансы побороться, но он так и не начался. Необходимо проанализировать нашу скорость в Майами, ведь на прошлых этапах мы выглядели конкурентоспособнее, а здесь ситуация осложнилась. Команда должна как следует поработать перед следующей гонкой в Имоле».

Джек Дуэн (сход): «Тяжёлое завершение уик-энда. Я стартовал в середине пелотона, а это всегда сопряжено со сложностями в первых поворотах. Я оказался зажат в первом повороте – мне некуда было деваться, поэтому произошло столкновение с Лоусоном. Повреждения оказались слишком серьёзными, чтобы я смог безопасно вернуться на пит-лейн, поэтому пришлось сойти.

В спринте мы продемонстрировали обнадёживающие признаки, особенно в сложных погодных условиях, и я чувствовал себя комфортно в машине весь уик-энд.

Сейчас всё наше внимание направлено на следующие несколько гонок. У нас будет неделя, чтобы отдохнуть и подготовиться к предстоящей строенной серии, которая открывает европейскую часть сезона».

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