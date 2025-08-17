Хельмут Марко: До Ферстаппена Пиастри ещё далеко

Хельмут Марко, автоспортивный советник Red Bull, после увольнения Кристиана Хорнера занимающий ряд руководящих постов в разных подразделениях Red Bull Racing, похвально отзывается об Оскаре Пиастри, однако считает, что до уровня Макса Ферстаппена австралиец пока не дотягивает.

«Пиастри умеет держать себя в руках, он более стабилен и всегда выкладывается по максимуму. Возможно, Норрис в состоянии проехать круг быстрее, но в целом мне представляется, что Пиастри его опережает, – цитирует Марко F1-Insider. – Карьера Оскара складывается невероятно успешно, и с каждым годом он выступает всё лучше.

В прошлом сезоне у него был заметный разброс в результатах в зависимости от трассы, но сейчас ничего подобного нет. Однако Ферстаппен – это Ферстаппен, и Оскару до него далеко. Впрочем, потенциал у него есть, и он ещё станет по-настоящему замечательным гонщиком».

После 14 этапов сезона Пиастри продолжает лидировать в чемпионате, но после трёх побед Норриса в четырёх последних гонках преимущество австралийца сократилось до девяти очков.

Источник