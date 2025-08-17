Карл ФРОЧ: «Его время истекло, нужно уйти из бокса, ты можешь пострадать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями о будущем известного супертяжеловеса Деонтея Вайлдера.

«Уайлдер, есть ли у него будущее? Он проиграл четыре из последних шести боев, дважды проиграл Фьюри, затем он уничтожил Хелениуса, но потом проиграл Паркеру и был разгромлен Чжаном. В какой-то момент у него было 40 боев, 39 побед, 39 нокаутов. В какой-то момент всех, кого он победил, он нокаутировал. У него была ничья с Фьюри, и эта трилогия с Тайсоном выбила его из ног, он заработал много денег, было бы неплохо сейчас видеть, как он, пожалуй, повесит перчатки на гвоздь.

Мне не нравится говорить людям, чтобы они завершили карьеру… Я думаю, что время Уайлдера закончилось, он может сейчас пострадать», – сказал Фроч.

