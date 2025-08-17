Лидс – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Со второй попытки "Лидс" все-таки вернулся в АПЛ. В прошлый раз они сделали это уверенно: заранее гарантировали себе топ-2 и выиграли Чемпионшип. Первым соперником станет “Эвертон” – команда, вновь нашедшая в себе силы по возвращении Дэвида Мойеса.
В прямом эфире этот матч будет транслировать телеканал Setanta Sports. Посмотреть его можно на платформе MEGOGO 18 августа в 22:00.
Английская Премьер-лига, первый тур
"Элланд Роуд" (Лидс)
Главный арбитр: Крис Кавана
