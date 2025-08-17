Лидс – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Со второй попытки "Лидс" все-таки вернулся в АПЛ. В прошлый раз они сделали это уверенно: заранее гарантировали себе топ-2 и выиграли Чемпионшип. Первым соперником станет “Эвертон” – команда, вновь нашедшая в себе силы по возвращении Дэвида Мойеса.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

В прямом эфире этот матч будет транслировать телеканал Setanta Sports. Посмотреть его можно на платформе MEGOGO 18 августа в 22:00.

2.36 3.35 3.15 Узнать больше

Английская Премьер-лига, первый тур

"Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Крис Кавана

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Лідс – Евертон Смотреть трансляцию

www.ua-football.com