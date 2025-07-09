Формула E: Другович заменит де Вриза в Берлине

Бывший чемпион Формулы 2 Фелипе Другович на этой неделе дебютирует в Формуле E в составе Mahindra, заменив Ника де Вриза, занятого в гонках на выносливость.

Другович успешно провёл тесты, проехав необходимую дистанцию, и хорошо знаком с трассой в Берлине, где участвовал в двух последних тестах новичков Формулы E.

Напарником Друговича станет постоянный пилот Mahindra Racing Эдоардо Мортара.

Фелипе Другович: «Я рад подтвердить, что дебютирую в Формуле E в составе Mahindra Racing в Берлине. Здорово, что после нескольких тестов у меня есть возможность участвовать в гонках».

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