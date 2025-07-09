Опубликован список мероприятий, которые состоятся накануне боя Усик – Дюбуа

X. Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) состоится масштабный вечер бокса от влиятельного промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне компания Queensberry Promotions опубликовала список мероприятий, которые состоятся накануне реванша:

16 июля, 18:00 (по киевскому времени) – открытая тренировка

17 июля, 15:00 – пресс-конференция

18 июля, 17:00 – церемония взвешивания

Украинец проведет второй бой против Дюбуа – в августе 2023 года Александр нокаутировал оппонента в девятом раунде. С тех пор Усик дважды одолел Тайсона Фьюри, а британец одержал три победы и завоевал титул IBF.

sport.ua