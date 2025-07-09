Интер нацелился на подписание хавбека ПСЖ

Миланский "Интер" нацелился на подписание полузащитника "Пари Сен-Жермен".

По информации от источников издания CaughtOffside, руководство "нерадзури" этим летом серьезно рассматривает возможность подписания Марко Асенсио, который после аренды в "Астон Вилле" не собирается возвращаться в "ПСЖ".

Несмотря на то, что действующий контракт 29-летнего испанца с "ПСЖ" истекает летом 2026 года, его уход в ближайшее трансферное окно выглядит вероятным, а "Интер" проявляет наибольший интерес в трансфере Асенсио.

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Напомним, что вторую часть прошлого сезона Марко Асенсио провел за "Астон Виллу" на правах аренды, отметившись 8 голами и одной результативной передачей в 21 матче во всех турнирах.

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