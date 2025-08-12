Арсенал получил предложение по Зинченко от Фенербахче

Турецкий клуб Фенербахче сделал официальное предложение лондонскому Арсеналу по трансферу украинского защитника Александра Зинченко. Как сообщает источник Just Arsenal, стамбульский клуб предложил за 28-летнего игрока сумму в 10 миллионов евро. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуриньо лично заинтересован в подписании Зинченко. Кроме того, турецкий клуб готов предложить украинцу выгодный долгосрочный контракт с бонусами, которые будут зависеть от его игровых результатов.

По информации The Athletic, сам Александр Зинченко находится в раздумьях. Он рассматривает возможность остаться в Арсенале и завершить оставшийся год контракта в лондонском клубе. Несмотря на то, что у игрока, вероятно, будет ограниченное количество времени на поле, Зинченко и его семье комфортно в Лондоне, и покидать столицу им не хочется.

Кроме того, у Зинченко уже сложились уважительные отношения с тренером Микелем Артетой еще с времен работы в Манчестер Сити. Несмотря на предложения из Италии и Турции, футболист все еще подумывает над возможностью остаться в Арсенале и в следующем году стать свободным агентом, выбирая себе новую команду.

Однако Арсенал настроен продать Зинченко, чтобы разгрузить свою финансовую ведомость и заработать на трансфере. Таким образом, все будет зависеть от того, какое решение примет сам украинский защитник.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч Пафос – Динамо.