Неймар: обожаю Винисиуса. Золотой мяч — его

Подбодрил соотечественника

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар оценил шансы вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на получение «Золотого мяча».

«Очевидно, «Золотой мяч» — его. Болею за Винисиуса. Я отправил сообщение ему и до финала, и после него. Это парень, которого я обожаю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он обязательно получит «Золотой мяч».

Он выглядит невероятно, неся флаг нашей страны по всему миру. Мы очень рады и болеем за него, – сказал Неймар в интервью Globo Esporte.

В минувшем сезоне Винисиус отметился 24 голами и 9 ассистами в 39 матчах во всех турнирах.

www.ua-football.com