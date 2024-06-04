Промоутер назвал возможного претендента на победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Промоутер Фрэнк Уоррен, который среди прочего представляет интересы британца Тайсона Фьюри, высказался о планами в отношении китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея.

«Мы собираемся провести большое сражение в Китае. Хотим начать переговоры с людьми, которые к нам обратились, и это было бы для него отличным возвращением на родину.

Чжилей – отличный парень. Он не очень хорошо говорит по-английски, но он отличный парень, и он действительно вошел в курс дела с командой.

У него там несколько больших боев, и как только Тайсон Фьюри проведет в декабре реванш с Александром Усиком, будет много защит. Если Чжилей продолжит побеждать, то станет одним из тех, с кем придется сражаться победителю», – заявил Уоррен.

Как известно, Чжан Чжилей в последнем бою нокаутировал Деонтея Уайлдера.

Ранее Чжан Чжилей прокомментировал досрочную победу над Уайлдером.

sport.ua